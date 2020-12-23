بحر العلوم يتوقع ركوداً نفطياً حتى شباط المقبل

2020/12/23 | 20:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رجــــح الخبير النفطــــي ووزير النفط الأسبق ابراهيم بحر العلوم ان تشهد الســــوق النفطيــــة نوعا مــــن الركود لغاية شــــباط المقبل بســــبب ظهور ســــلالة جديدة من فيروس كورونا.

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