القارة السمراء تكشف عن حاجتها المالية لشراء لقاح كورونا

2020/12/23 | 20:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال كبير الاقتصاديين بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد هيبوليت فوفاك، إن القارة تحتاج إلى نحو 9 مليارات دولار للحصول على ما يكفي من لقاحات "كوفيد-19" ووقف الجائحة.

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