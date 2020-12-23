صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 225 المسجلة اليوم

عدد الاصابات 225 موزعة كالآتي:
أبو دشير —————-5
أبو غريب—————47
الإسكان—————–3
الاعلام——————10
البياع——————-15
التاجي——————6
التراث——————-1
الحرية——————6
الدورة——————15
الدولعي—————–2
الرحمانية—————–2
السيدية—————–10
الشالجية—————–3
الشعلة——————-6
الصالحية——————1
الطارمية ——————9
العامرية——————8
العطيفية——————2
العلاوي——————-1
القادسية——————2
الكاظمية——————4
المحمودية—————-20
المكاسب——————2
المنصور ——————-3
المواصلات—————-4
اليرموك——————5
اليوسفية——————5
جكوك——————–2
حي الجهاد—————–7
حي الخضراء —————5
حي العامل—————–8
حي الفرات—————–3
سويب——————–1
كرادة مريم—————–1
سكنة جانب الرصافة——— 1
الشفاء: 150
الوفيات: لا يوجد
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