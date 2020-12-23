الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يوقف كيران تريبير 10 أسابيع

2020/12/23 | 20:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف المدافع الدولي كيران تريبيير مدة عشرة أسابيع وتغريمه 70 ألف جنيه إسترليني (94 ألف دولار) لخرقه قواعد المراهنات.

وقال متحدث باسم الاتحاد، إن "مدافع أتلتيكو مدريد نفى سبعة انتهاكات مزعومة لقاعدة الاتحاد الإنكليزي إي 8 (1) (ب)، التي قيل إنها حدثت خلال تموز 2019، وطلب جلسة استماع شخصية".

وأضاف، أنه "تم تعيين لجنة تنظيمية مستقلة للنظر في القضية، وتم إثبات أربعة من الانتهاكات، فيما رفضت ثلاثة خلال جلسة استماع شخصية لاحقة في تشرين الأول".

ولفت إلى أنه "سيتم نشر الأسباب المكتوبة من قبل اللجنة التنظيمية المستقلة حيال قراراتها والعقوبات المرتبطة بها في الوقت المناسب".

ووقعت المخالفات المتهم بها تريبيير في تموز 2019، تزامناً تقريباً مع إكمال صفقة انتقاله من توتنهام إلى أتلتيكو مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات

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