الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة ارهابيين في الكرمة بالانبار

2020/12/23 | 20:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من القبض على ثلاثة ارهابيين في الكرمة بالانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “من اجل ادامة الضغط على ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في سيطرة ٣٠ وسيطرة التحدي بالكرمة اثناء محاولتهم الدخول للمدينة”.

واضافت ان “الارهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.



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