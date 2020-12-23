2020/12/23 | 20:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ منحت هيئة الحشد الشعبي،منتسبيها إمكانية الاجازة لغرض الامتحان الخارجي.وبحسب وثيقة حصلت عليها “الايام”، انها منحت منتسبيها اجازة لمدة شهر لغرض الامتحان الخارجي وذلك ورفع مستوى منتسبي الهيئة”.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



هيئة الحشد تمنح منتسبيها امكانية الاجازة لغرض الامتحان الخارجي أولاً على الايام نيوز.

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