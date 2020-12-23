الجبهة العراقية تثني على قرار القضاء اسقاط التهم ضد النائب طلال الزوبعي

2020/12/23 | 20:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

رحبت الجبهة العراقية، بأصدار القضاء العراقي اليوم حكمه النهائي في اسقاط وبطلان جميع التهم الكيدية التي وجهها البعض من المتصيدين في الماء العكر بحق النائب طلال الزوبعي.

وقالت الجبهة في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان “الجبهة في الوقت الذي ترحب فيه بقرار القضاء العراقي اسقاط التهم الكيدية التي حاكها بعض المتصيدين بالماء العكر ضد النائب طلال الزوبعي، فأنها تؤكد على ان القضاء كان ما زال وسيبقى هو صمام الامان والحامي للحقوق العامة والخاصة والمتصدي لمافيات الفساد التي تستهدف كل من يحاول كشف فسادها ومؤامراتها على الشعب العراقي وثرواته”.

واكدت الجبهة انها “في هذه المناسبة توجه شكرها الكبير الى القضاء العراقي العادل الذي اثبت كما عودنا دائما على نزاهته واستقلاليته، كما تود التاكيد على موقفها الوطني الداعم الى خطوات تصويب العمل التشريعي والعمل على بناء مرحلة جديدة بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين بما يحقق الاصلاح والتغيير المنشود وفقا لتطلعات الجماهير والمتظاهرين السلميين”.

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