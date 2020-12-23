ارتفاع قوي للأسهم الأوروبية بالختام مع التفاؤل بشأن صفقة البريكست

2020/12/23 | 20:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع التفاؤل بشأن صفقة البريكست.

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