225 إصابة جديدة بكورونا في الكرخ .. صحتها توضح التوزيع الجغرافي

2020/12/23 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

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اوضح مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الأربعاء، 23 كانون الأول، 2020، التوزيع الجغرافي لـ225 إصابة جديدة سجلتها دائرته هذا اليوم .

وقال الحجامي في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 225 موزعة كالآتي:

أبو دشير 5

أبو غريب47

الإسكان3

الاعلام10

البياع15

التاجي6

التراث1

الحرية6

الدورة15

الدولعي2

الرحمانية2

السيدية10

الشالجية3

الشعلة6

الصالحية1

الطارمية 9

العامرية8

العلاوي1

القادسية2

الكاظمية4

المحمودية20

المكاسب2

المنصور 3

المواصلات4

اليرموك5

اليوسفية5

حي الجهاد7

حي الخضراء 5

حي العامل8

حي الفرات3

سويب1

كرادة مريم1

سكنة جانب الرصافة1

الشفاء:

150

الوفيات:

لا يوجد

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