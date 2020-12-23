خبير اقتصادي لـ / نينا / : رفع اسعار الوقود بظرف اقتصادي صعب سيخلق حالة تذمر شعبية 

2020/12/23 | 20:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي ان : رفع اسعار الوقود بظرف اقتصادي صعب سيخلق حالة تذمر شعبية .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : زيادة اسعار الوقود ليس بضرورة زيادة الاسعار تودي الى زيادة الايرادات كون زيادة في السعر الغير طيبعي يودي الى الترشيد بالاستهلاك والبحث عن بدائل.واضاف الهماشي ان : ماسيحصل ان تم ذلك الى تراجع المبيعات الى٢٠٪؜ على المحروقات في ظل ظرف اقتصادي صعب قد يخلق حالة نذمر قد ينعكس سلبا على هذه القرارات.واوضح : اعتقد كان الاحرى على الحكومة معالجة الهدر والانفاق غير المبرر قبل الخوض في زيادة الاسعار وتخفيض مدخولات المواطنين من خلال تخفيض سعر صرف الدينار./انتهى3

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