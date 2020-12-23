الكروي يحذر من الصيف القادم: سيكون الاكثر قساوة على العراقيين بسبب الكهرباء

2020/12/23 | 20:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد النائب مضر الكروي، الاربعاء، بان صيف 2021 سيكون الاكثر قساوة على العراقيين فيما طرح حل عاجل.

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