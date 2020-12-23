نيران العشائر تصيب سيدة وتقتل ضيفاً لدى أحد الطرفين!

2020/12/23 | 20:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أفادت قيادة شرطة ذي قار، الأربعاء، بأن شرطياً قُتل وأُصيبت إمرأة جراء نزاع على قطعة أرض في قضاء الغراف شمالي المحافظة، فيما توفي نزيل محكوم بالإعدام في سجن الناصرية المركزي.

وقال مصدر في القيادة لـ"ناس"، (23 كانون الأول 2020)، أن "مشاجرة نشبت بين أبناء عشيرة واحدة بسبب خلاف على تقسيم أرض زراعة في قرية آل سهلان في الغراف، مما أسفر عن مقتل شرطي في قسم شؤون ذي قار كان ضيفاً لديهم، وإصابة إمرأة".

وأضاف، أن "الشرطة فرضت طوقاً أمنياً حول محل الحادث، ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، فيما نقلت المرأة المصابة إلى المستشفى".

وتابع، أن "القاتل لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، وتم تعميم اسمه وصفاته على السيطرات الداخلية والخارجية".

وعلى صعيد آخر، أكد المصدر وفاة نزيل محكوم بالإعدام شنقاً في سجن الناصرية المركزي المعروف محلياً بسجن الحوت.

وأشار المصدر إلى أن "النزيل (ذ.ش.م) من مواليد 1953 ومن سكنة محافظة كركوك، ومحكوم وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، توفي في سجن الحوت جراء تفاقم حالته بسبب معاناته من الأمراض المزمنة".

وأوضح، أنه "تم نقل المتوفى إلى دائرة الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية واصدار شهادة الوفاة قبل تسليم الجثة إلى ذويه".





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