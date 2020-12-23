2020/12/23 | 21:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قتلت القوات الامنية، الاربعاء، قيادي في عصابات داعش الارهابية في محافظة ديالى.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقته “عراقي نيوز” ان “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، قوة من الأمن الوطني في محافظة ديالى بالاشتراك مع الفرقة الخامسة لواء ١٨ ، تمكنت من قتل احد قيادات عصابات داعش الإرهابية ، وجاءت هذه العملية بعد نصب كمين محكم له”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل قيادي بداعش في ديالى عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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