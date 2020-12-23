2020/12/23 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة تكتسح نفط الشمال وخسارة للحلة في سلة الممتاز بغداد – ساري تحسين اكتسح فريق الشرطة بكرة السلة امس الاربعاء فريق نفط الشمال بنتجية 99 -58 نقطة في المواجهة التي جرت على صالة الشعب ضمن منافسات دوري السلة الممتاز.وفي ذات الجولة خسر فريق الاعظمية امام فريق نفط البصرة بتيجة 71- 74 […]

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