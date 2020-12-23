الصحة تعلن رفض مجلس الوزراء لحظر التجوال.. وتكشف السبب

2020/12/23 | 21:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزرة الصحة، الاربعاء، رفض مجلس الوزراء لمقترحها في فرض حظر التجوال الجزئي.

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