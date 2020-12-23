بالأرقام.. حالات الطلاق في العراق خلال الشهر الماضي

2020/12/23 | 21:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، ان المحاكم العراقية سجلت (٢٢٨٠) حالة طلاق خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

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