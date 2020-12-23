التجارة: صرف 507 مليارات دينار من مستحقات الفلاحين والمزارعين

2020/12/23 | 21:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير التجارة علاء احمد الجبوري، اليوم الأربعاء، اطلاق صرف مبلغ 507 مليارات دينار عراقي، دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمسوقين للحنطة والشلب للموسم الحالي من العام 2020.وقال الجبوري في بيان تلقته “الايام”، إن “الصرف سيكون بالاسبوع الحالي والمقبل بعد تحويل اشعارات الصرف للمصارف المحددة و المخولة بصرف مستحقات الفلاحين”، مضيفاً أن “آلية الصرف ستكون باعتماد الكمية و اسبقية التسويق”.وتابع أن “الوزارة على إستعداد لتلبية حاجات الفلاحين والمزارعين والمساهمة بشكل جدي في منحهم استحقاقاتهم المالية من خلال الاجراءات السريعة لدوائر وشركات الوزارة، لاستكمال توزيع المستحقات”.وأشار الجبوري إلى “اهمية الإنتهاء من تسليم الفلاحين مستحقاتهم من الاموال التي […]

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