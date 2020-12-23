بوتين لا يتوقع تغييرا في العلاقات مع واشنطن في عهد بايدن

2020/12/23 | 21:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل شهر من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه لا يتوقع تغيُّراً كبيراً في العلاقات مع واشنطن فيما أعرب مساعدوه عن مواقف أقل تفاؤلاً.

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