2020/12/23 | 21:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير التجارة العراقي علاء احمد الجبوري، صرف مبلغ 507 مليارات دينار عراقي، كدفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمسوقين للقمح والشلب للموسم الحالي من العام 2020.وقال الجبوري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("التجارة" العراقية تصرف دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين عن القمح) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("التجارة" العراقية تصرف دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين عن القمح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).