المنصات الأمريكية للتنقيب عن النفط ترتفع للأسبوع الخامس

2020/12/23 | 21:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، كما صعدت منصات الغاز الطبيعي.

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