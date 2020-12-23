العراق: هجوم بعبوات ناسفة على رتل للجيش الأميركي في بابل

2020/12/23 | 21:22 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الحربي بالجيش العراقي، اليوم الأربعاء، عن تعرض رتل عسكري للجيش الأميركي وقوات التحالف في محافظة بابل العراقية لهجوم بعبوات ناسفة.

وأكدت خلية الإعلام الحربي، أن عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع الحولي باتجاه بابل، انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابعاً للتحالف الدولي.

وأضافت أن الانفجار أدى إلى حدوث أضرار بإحدى العجلات دون إصابات.

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وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد وصف الاثنين، قصف المنطقة الخضراء أمس، بالعمل الإرهابي الجبان، مشددا على رفض أي اعتداءات على البعثات الدبلوماسية، وفق ما نقل التلفزيون العراقي.

وكشف عن توقيف مسؤولين عن قواطع أمنية ودخولهم السجن بعد القصف الأخير.



وأشار إلى أن الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب.

هجوم بصواريخ الكاتيوشا

يذكر أن الجيش العراقي والسفارة الأميركية في بغداد أعلنا، مساء أمس الأحد، أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية في هجوم استهدف السفارة الأميركية، ما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع.



وقال الجيش إن جماعة "خارجة عن القانون" أطلقت الصواريخ على المنطقة الخضراء.

فيما أوضح مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء، أن نظاماً مضاداً للصواريخ، أقيم للدفاع عن السفارة الأميركية، تمكن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ.

وانطلقت صفارات الإنذار من مجمع السفارة داخل المنطقة التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية.

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