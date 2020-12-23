تستمر نحو 100 ساعة: كتلة هوائية “قطبية المنشأ” ستضرب العراق وتتسبب بتدني “كبير وحاد” بدرجات الحرارة

2020/12/23 | 21:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتنبئ الجوي محمد الدوري، اليوم الاربعاء، انه اعتباراً من الخميس ولغاية مطلع الأسبوع القادم كتلة هوائية قطبية المنشأ تضرب العراق وتتسبب بتدني كبير وحاد بدرجات الحرارة في عموم المناطق بما في ذلك العاصمة بغداد وحدوث موجة برد وأنجماد شاسعة النطاق واجواء شديدة البرودة تسود العراق.

واضاف الدوري في تدوينة له على فيسبوك: ان الكتلة ” قطبية المنشأ ” وقارية من ناحية اقصى شرق القارة الاوروبية وتركيا لتتحرك صوب العراق وتبدأ بإكتساحه غداً ثم يتعمق تأثيرها بالتدريج ليطال معظم المناطق يومي الجمعة والسبت ويصل الى ذروته وتستمر بتأثيرها حتى الأحد مطلع الأسبوع المقبل على الأقل ثم تنحسر.

واشار الى انه تؤدي الكتلة الباردة ” القطبية المنشأ ” والتي نزلت من شرق القارة الأوروبية لأنخفاض وهبوط واضح ولافت بدرجات الحرارة في كافة أنحاء العراق بما في ذلك العاصمة بغداد ويكون حاد في مناطق معينة مع تشكل شاسع للصقيع والأنجماد في معظم المناطق الشمالية والغربية واقسام متعددة من الوسط والجنوب في ظل احتمالات بأن تتدنى درجات الحرارة الصغرى الى مادون الصفر المئوي بعدد من الدرجات .





واوضح الدوري: في خلال يوم الخميس تعم الكتلة الهوائية بتأثيرها مناطق غرب ووسط العراق بعد ان تضرب الشمال حيث يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة في عموم المناطق الشمالية والغربية والوسطى لتصير الأجواء غائمة جزئياً بوجه عام مع تهيؤ الفرص لأمطار خفيفة غرباً وباردة الى باردة جداً مع تشكل للصقيع في اجزاء واسعة خلال ساعات الليل.

وتابع: بينما يطرأ انخفاض طفيف وغير ملحوظ على درجات الحرارة في مناطق الفرات الأوسط والأرجاء الجنوبية بسبب عدم تعمق الكتلة الهوائية الباردة بعد وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية وباردة بوجه عام.

وفي غضون يومي الجمعة والسبت الكتلة الهوائية القطبية المنشأ تتعمق بأتجاه البلاد لتجتاح ويطال تأثيرها عموم العراق ويصل حتى المناطق الجنوبية ليطرأ مزيد من الأنخفاض المحسوس في مناطق شمال وغرب ووسط العراق بما فيها بغداد.

ويطرأ انخفاض كبير ايضاً على درجات الحرارة في مناطق الفرات الأوسط والمناطق الجنوبية لتصبح الأجواء باردة الى باردة جداً في العراق قاطبةٌ وتكون غائمة جزئياً الى صافية بشكل عام.

واشار الى ان الصقيع والأنجماد يحتمل ان يتشكل خلال ساعات الليل والفجر في غالبية مناطق ومدن شمال وغرب وكذلك العديد من الأنحاء وسط وجنوب غرب العراق طوال نهاية الأسبوع الحالي.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مناطق العراق خلال ذروة تأثير الكتلة الهوائية القطبية المنشأ يومي ( الجمعة – السبت )

• المنطقة الشمالية [ 5 ؛ 10 ] درجة مئوية

• المنطقة الوسطى [ 11 ؛ 14 ] درجة مئوية

• المنطقة الجنوبية [ 12 ؛ 14 ] درجة مئوية

• المنطقة الغربية [ 11 ؛ 9 ] درجة مئوية

واما الصغرى فتكون كالآتي

• المنطقة الشمالية [ 6- ؛ 0- ] درجة مئوية

• المنطقة الوسطى [ 0 ؛ 3 ] درجة مئوية

• المنطقة الجنوبية [ 3- ؛ 3 ] درجة مئوية

• المنطقة الغربية [ 4- ؛ 0- ] درجة مئوية

كما تلاحظون مستويات درجات الحرارة المنخفضة والمتدنية في عموم المناطق كما توضح التوقعات ويحتمل ان تتدنى الصغرى الى ما دون الصفر المئوي في مساحات ونطاقات جغرافية واسعة

وبالحديث عن الرياح يحتمل ان تكون شمالية – شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 15 – 25 كم / س لكنها ستزيد من الشعور بالبرودة بشكل لافت .

طبعاً هذا اليوم بدأت الكتلة الهوائية القطبية بالتأثير على شمال العراق وفي مقدمتها منخفض جوي ” ضحل ” وهي تعتبر كتلة جافة نسبياً لأنها تحركت فوق مناطق ” قارية ” وهذا سبب عدم مرافقة منخفض فعال لها واكثر المتأرين بها سيكون العراق عن سائر المنطقة.

ولفت الدوري الى انه يأتي هذا النزول للكتلة الهوائية القطبية إثر سيطرة منطقة من الضغط

الجوي المرتفع على اجزاء من جنوب ووسط قارة اوروبا مما ادى لأنزلاق تلك الكتلة القطبية من شرق القارة الاوروبية ونزولاً صوب تركيا والعراق.

وينصح المتنبئ الدوري، خلال فترة تأثير وعبور الكتلة الهوائية قطبية المنشأ عدة نصائح وتنبيهات اهمها

• ارتداء ملابس شتوية ثقيلة دافئة

• استخدام وسائل التدفئة المختلفة

وللتعقيب على نقطة هامة لتنهي الجدل الحاصل بخصوص احتمالات تساقط الثلوج.

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