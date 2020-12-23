مدير عام الصحة العامة ...بتصريح متلفز : اوصينا بفرض حظر تجوال جزئي باعياد راس السنة ومجلس الوزراء لم يوافق

2020/12/23 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اكد الدكتور رياض الحلفي مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة اوصينا بفرض حظرتجوال جزئي باعياد راس السنة ومجلس الوزراء لم يوافق .وقال في تصريح متلفز:" ان وزارة الصحة ترى بفرض حظر التجوال الجزئي وسيلة لتقليل الاصابات بكورونا".واضاف:" ان الاجراءات الجديدة للصحة تاتي تحسبا من انتقال سلاسة كورونا الجديدة للعراق "./انتهى2

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