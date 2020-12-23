صرف 507 مليارات دينار من مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب

2020/12/23 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن وزير التجارة علاء احمد الجبوري عن اطلاق صرف مبلغ ( 507 ) مليارات دينار كدفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمسوقين للحنطة والشلب للموسم الحالي من العام 2020.ونقل بيان للوزارة عن الجبوري قوله ان : الصرف سيكون بالاسبوعين الحالي والمقبل بعد تحويل اشعارات الصرف للمصارف المحددة و المخولة بصرف مستحقات الفلاحين.مضيفا ان ،: الية الصرف ستكون باعتماد الكمية واسبقية التسويق "./انتهى3

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