2020/12/23 | 21:24 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرف 507 مليارات دينار من مستحقات الفلاحين والمزارعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/23 | 21:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صرف 507 مليارات دينار من مستحقات الفلاحين والمزارعين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صرف 507 مليارات دينار من مستحقات الفلاحين والمزارعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).