شاهد: طابع عراقي يحمل صورة الشهيد أبو مهدي المهندس

2020/12/23 | 21:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الاتصالات العراقية، الاربعاء، طابعا بريديا يحمل صورة الشهيد القائد أبو مهدي المهندس بالتزامن مع ذكرى استشهاده....

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