2020/12/23 | 21:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم حكومة منطقة كردستان العراق جوتيار عادل اليوم الأربعاء، عن توجيه طلب إلى واشنطن لإرسال قوات إلى الحدود بين المنطقة وسوريا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‌كردستان العراق يطلب من واشنطن إرسال قوات للحدود مع سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‌كردستان العراق يطلب من واشنطن إرسال قوات للحدود مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).