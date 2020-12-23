لمكافحة الكآبة والشعور بالإرهاق.. قائمة بعشرات الأغذية التي ستغيّر مزاجك!

2020/12/23 | 21:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سلط الباحث المختص في الفسلجة المناعية، عباس سعد، الضوء، على فوائد عنصر الحديد لجسم الإنسان، وانعكاسات نقصانه على وظائف أعضاء الجسم.

وقال سعد في إيضاح تابعه "ناس"، (23 كانون الأول 2020)، إن "الحديد يلعب دورا مهما في أجسامنا، حيث إذا كان الجسم لا يحتوي على ما يكفي من هذا المعدن، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض في مستويات خلايا الدم الحمراء بشكل غير طبيعي بحيث تشعر بالتعب والفتور، وعلامات نقص الحديد الأخرى هي شحوب الجلد، والصداع المتكرر، والغثيان، وجفاف الشعر والتلف الجلد والأظافر الهشة، وضيق التنفس، وزيادة الحساسية للبرد والالتهابات، وتشقق زوايا الفم، والأطراف الباردة، والقلق، و الكآبة".

وتابع، "لا غنى عن الحديد تماما لإنتاج الهيموغلوبين، وهو بروتين يمكّن خلايا الدم الحمراء من نقل الأوكسجين في جميع أنحاء الجسم، ومع نقصه يعاني الجسم بأكمله".

وبين، "إذا لم يكن في الجسم ما يكفي من الهيموغلوبين، فلن تحصل العضلات والأنسجة والخلايا على ما يكفي من الأوكسجين، وستكون غير قادرة على العمل بفعالية، وفي النهاية يمكن أن يؤدي هذا إلى فقر الدم".

وعن علاجات نقص الحديد قال سعد، "إذا كنت تعاني من نقص الحديد، فأن اختيار حبوب الحديد ليس هو الحل الأفضل، ففي كثير من الحالات لا يقدمون حلاً دائمًا، من عيوب مكملات الحديد أنها تشكل عبئاً كبيراً على معدتك وجهاز المناعة، في حين باتباع نظام غذائي صحي ومتنوع، يمكنك منع نقص الحديد أو تحسين محتوى الحديد لديك".

مصادر الحديد الطبيعية

وتحدث سعد في إيضاحه عن مصادر الحديد الطبيعية قائلاً إن "الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل البقدونس، والنعناع، والريحان، والخس، والسبانخ، واللفت، والسلق، والجرجير، وورق الهندباء، والجرجير، والملفوف، والخس، والبروكلي، والبنجر، والكراث، والفلفل، والبطيخ، والتوت، والفراولة، والتوت، والموز، والفواكه المجففة وخاصة المشمش والتين والزبيب وجوز الهند، والسمك، والمكسرات والبذور وخاصة بذور اليقطين وبذور السمسم والكازو وبذور عباد الشمس، والفاصوليا، والبقوليات وخاصة الفاصوليا والبازلاء والعدس والفاصوليا البيضاء والبيضاء، وعيش الغراب، والبذور مثل الدخن والشعير ودقيق الشوفان والحنطة السوداء (الدقيق) والأرز البني، تعتبر جميعها من المصادر المهمة لتغذية الجسم بعنصر الحديد".

وبين، "وتعتبر المصادر الحيوانية الغنية جدًا بالحديد، مثل الكبد واللحوم، ايضا من المصادر الطبيعية الغنية بالحديد، إلا أنها تعتبر من المنتجات التي تطلق الحديد بسرعة كبيرة، ويمكن أن يرتفع محتوى الحديد فوق عتبة الاحتياج، وهو أمر ضار بالجسم، خاصة للأشخاص الذين يعانون من داء ترسب الأصبغة الدموية hemochromatosis".

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