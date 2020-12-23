محافظ البصرة يعلن قرب توزيع وجبات جديدة من الاراضي لمختلف الشرائح من وعوائل الشهداء

2020/12/23 | 21:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أكد رئيس لجنة السكن العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني على ضرورة الإسراع في حسم كافة الاجراءات المتعلقة بتوزيع قطع الاراضي السكنية لكافة الشرائح المستحقة من ابناء المحافظة.

وقال رئيس لجنة السكن العليا المحافظة اسعد العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص خلال الأجتماع الدوري مع أعضاء لجنة السكن بحضور مختلف دوائر الدولة المعنية وقسم الاسكان في ديوان المحافظة انه تم التأكيد على ضرورة الإسراع بتوزيع الأراضي السكنية على مختلف الشرائح من بينهم شريحة الشهداء من القوات الأمنية والحشد الشعبي وشهداء التظاهرات فضلاً عن الشرائح الاخرى المستحقة لتلك الأراضي وفق الضوابط المحددة من قبل لجنة السكن .

وبين محافظ البصرة انه تم توجيه كافة الدوائر المعنية بالاسراع بتوزيع الأراضي على مستحقيها خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال كافة الاجراءات الادارية والقانونية مع اعضاء لجنة السكن بين مختلف دوائر المحافظة وتحديد الشرائح التي سيتم منحهم السندات الخاصة بالأراضي، لافتاً الى انه سيحدد موعد لتوزيع الأراضي خلال الايام القادمة.

كما اعلن محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني عن مخاطبة وزارة المالية حول قانون تمويل العجز المالي اشارة لكتاب وزارة التخطيط ذي العدد ١٦١٩٣/٨/٢ في ٢٠٢٠/١١/١٦ والخاص بحصة محافظة البصرة من تمويل الدفعة الثالثة، مبيناً انه تم ارسال قائمة بالمشاريع المطلوب تمويلها لوزارة التخطيط بموجب كتاب ذي العدد ٣٠٧٩في ٢٠٢٠/١٢/١٣

وبين محافظ البصرة في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص انه تم مخاطبة وزارة المالية على ضوء كتاب قسم التخطيط والمتابعة شعبة الخطة وادارة الموارد وبأن وزارة التخطيط قد اعلمتنا بعدم امكانية تمرير مشاريع البترو دولار او المشاريع الاستثمارية كون قانون العجز المالي نص على تخصيص مبلغ (1) ترليون دينار لتمويل مشاريع تنمية الاقاليم للمحافظات ولا يخص انواع البرامج الاخرى حيث ان اغلب مشاريع المحافظة تندرج ضمن برنامج البترو دولار الامر الذي سيؤدي الى حرمان اغلب المشاريع وبالتالي توقفها.

وأضاف العيداني انه نظراً لضيق الوقت فقد ارسلت المحافظة قائمة بمشاريع تنمية الاقاليم حسب طلب وزارة التخطيط في الموازنة الخاصة بالمحافظة (الموازنة الاستثمارية) وسيتم تزويد دائرتي المحاسبة والموازنة بالقائمة النهائية للمشاريع التي تم الصرف عليها.

واشار محافظ البصرة ان الكتاب الصادر عن قسم التخطيط والمتابعة شعبة الخطة وادارة الموارد والذي تم فيه مخاطبة وزارة المالية تضمن راجين النظر في إمكانية تمويل المبالغ المالية للمحافظة وإمكانية المناقلة وتوفير مبالغ اضافية اخرى حيث استحقت لصالح مشاريع المحافظة ذرعات ارسلت لوزارة التخطيط بموجب مخاطبات صادرة عن المحافظة بكتابين مرقمين (١٤٠٧) في ٢٠٢٠/٧/٢١ و(٢٥٩٥) في ٢٠٢٠/١١/١٢.

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