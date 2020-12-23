الزوراء يفلت من الهزيمة.. وانتصار زاخو ونفط البصرة

2020/12/23 | 21:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعة

حفظ الزوراء ماء وجهه بهدف قاتل تعادل به مع مضيفه أمانة بغداد 1-1، مساء اليوم الأربعاء في ملعب بغداد لحساب الجولة 10 من الدوري الممتاز.بدأ أمانة بغداد بتحفظ حيث أغلق المساحات أمام الزوراء لينتهي الشوط الأول سلبيا.واحتفظت المباراة بإثارتها حتى الدقائق الأخيرة، حيث افتتح أمانة بغداد التسجيل عن طريق ستار ياسين في الدقيقة 87.ولم يهنأ أمانة بغداد بتقدمه، إذ عادل الزوراء النتيجة سريعا عن طريق مهند عبد الرحيم في الدقيقة 90.ورفع الزوراء رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، وبات رصيد أمانة بغداد 14 نقطة في المركز التاسع.

أربيل والميناء

وتعادل أربيل وضيفه الميناء 2-2 ضمن الجولة نفسها، اليوم، في ستاد فرانسو حريري.بدأت المباراة بأفضلية لأربيل الذي سجل هدف السبق عبر برزان شيرزاد في الدقيقة 21 لكن الميناء تمكن من العودة، بهدف حسين يونس في الدقيقة 38.

وبعد مرور 3 دقائق من بداية الشوط الثاني تقدم الميناء عبر حسام مالك.

وضغط أربيل للتعديل، فسجل هدفه الثاني في الدقيقة 70 عبر مهاجمه فرحان شكور، لتنتهي المباراة 2-2.

ورفع أربيل رصيده إلى النقطة 13 في المركز 12، وزاد الميناء رصيده إلى 11 نقطة في المركز 15.

زاخو يفوز

تمكن فريق زاخو من العودة إلى الانتصارات بفوزه اليوم بملعبه على الصناعات الكهربائية المتقهقر في لائحة الترتيب 1-0.

هدف المباراة الوحيد جاء بإمضاء الكولومبي ديفيد كاستنيدا في الدقيقة 2.

ورفع زاخو رصيده إلى النقطة 14 في المركز التاسع، وتجمــــد رصيـــد الصناعــات الكهربائية عند النقطـة 7 في المركــــز الأخير.

فوز مهم

خطف نفط البصرة فوزا مهما من مضيفه فريق القاسم 2-0، في ملعب الكفل لحساب ذات الجولة.

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