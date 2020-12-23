نيران العشائر تصيب سيدة وتقتل ضيفاً لدى أحد الطرفين

2020/12/23 | 21:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفادت قيادة شرطة ذي قار، الأربعاء، بأن شرطياً قُتل وأُصيبت إمرأة جراء نزاع على قطعة أرض في قضاء الغراف شمالي المحافظة، فيما توفي نزيل محكوم بالإعدام في سجن الناصرية المركزي.وقال مصدر في القيادة، أن “مشاجرة نشبت بين أبناء عشيرة واحدة بسبب خلاف على تقسيم أرض زراعة في إحدى قرى الغراف، مما أسفر عن مقتل شرطي في قسم شؤون ذي قار كان ضيفاً لديهم، وإصابة إمرأة”.وأضاف، أن “الشرطة فرضت طوقاً أمنياً حول محل الحادث، ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، فيما نقلت المرأة المصابة إلى المستشفى”.وتابع، أن “القاتل لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، وتم تعميم اسمه […]

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