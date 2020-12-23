الثقافة النيابية والوزير يبحثان قانون الوزارة الجديد وترشيقها

2020/12/23 | 21:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحثت لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار مواد وفقرات قانون الوزارة الموحد المزمع تشريعه خلال الايام المقبلة.

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