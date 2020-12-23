السيد عمار الحكيم لقيادات الحكمة في المثنى: التحالف العابر مدخل لحل الأزمة العراقية

2020/12/23 | 21:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} التقى رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، في محافظة المثنى، الاربعاء، جمعا من القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في المحافظة.

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