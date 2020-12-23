بغداد تنتقد عفو ترامب عن أميركيين مدانين بـ

2020/12/23 | 21:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار عفو عن أميركيين مدانين بقتل مواطنين عراقيين في بغداد عام 2007، في حادثة عرفت بـ"حادثة ساحة النسور".

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