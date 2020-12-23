مركز “حقوقي” يكشف إحصائيات جرائم العدوان الأمريكي السعودي على اليمن

2020/12/23 | 21:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، الاربعاء، إحصائيات جرائم العدوان الأمريكي السعودي على اليمن خلال 2100 يوم.وقال المركز انه “بلغ عدد الشهداء والجرحى خلال 2100 يوم من العدوان 4339، بلغ عدد الشهداء 17042 شهيدا بينهم 3804 طفلا و2389 امرأة ووصل عدد جرحى العدوان 26355 بينهم 4128 طفلا و 2801 امرأة”.واضاف انه “بلغ عدد المنشآت المدمرة والمتضررة في البنية التحتية لليمن 9526 منشأة”، مبينا انه “تسبب العدوان في تدمير وتضرر 15 مطارا و16 ميناء و304 محطة ومولدات كهربائية و537 شبكة ومحطة اتصال، وتعمد العدوان تدمير واستهداف 2181 خزان وشبكة مياه 1974 منشأة حكومية و 4490 وجسر”.وتابع انه “بلغ […]

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