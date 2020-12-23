2020/12/23 | 21:58 - المصدر: سفن سكاي

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حقق فريق الشرطة فوزاً صعباً وخجولاً على الكرخ بهدف يتيم في المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي لصالح الجولة 10 من دوري الكرة الممتاز

اداء المباراة كان متوسط المستوى في بعض دقائق اللقاء وتارةً ظهر باهتاً مملاً يفتقد للسرعة والاثارة ، بالرغم من افتتاح القيثارة سجل التهديف بشكل مبكر عند الدقيقة (10) من قبل الظهير علاء مهاوي نتيجة لخطأ مزدوج لدفاع وحارس فريق الكرخ احمد شاكر ، الا ان الشرطة لم يستطيع تعزيز النتيجة وفرض سيطرته على اداء المباراة

بهذه النتيجة حل الشرطة ثالثاً برصيد 17 نقطة ، فيما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 11 في المركز 14.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القيثارة تعزف لحن الفوز وتتفوق على الكرخ 7 SKY TV.

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