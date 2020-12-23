ديالى تعلن نتائج عملية “حاوي العظيم” العسكرية

2020/12/23 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلن الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، الاربعاء، عن نتائج عملية حاوي العظيم شمال المحافظة.

وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المرحلة الثانية من عملية حاوي العظيم العسكرية في قاطع شمال يالى والتي اقتصرت على الجهد الهندسي في تجريف ضفاف نهر العظيم وترتيب السواتر الدفاعية لنقاط المرابطة كشفت عن 5 مضافات سرية لداعش الارهابي تم تدميرها بالكامل بالاضافة الى تفكيك وتفجير 10 عبوات ناسفة”.

واضاف الحسيني،ان” العملية والتي هي مستمرة في اسبوعها الثاني اسهمت في تامين اكثر م 30 كم الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين واعادة بناء جسر معبر الميتة الذي سيشكل حلقة مهمة في الدعم اللوجسيتي وانتقال الارتال العسكرية بين المحافظتين عن الضرورة الامنية”.

وتابع ان” العملية ليس لها توقيت زمني لان مراحلها متعددة الا ان الحشد الشعبي يشارك بفعالية كبيرة في تحقيق اهدافها المهمة خاصة عملية الجهد الهندسي”.

وتشكل حاوي العظيم فاصل بين الحدود الادارية بين ديالى وصلاح الدين وكانت مصر للكثير من هجمات داعش خلال الاشهر الماضية”.انتهى 25 ف

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