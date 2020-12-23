2020/12/23 | 22:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف العبادي يوجه رسالة إلى إدارة ترامب بعد قرار مثير للجدل بشأن بلاك ووتر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف العبادي يوجه رسالة إلى إدارة ترامب بعد قرار مثير للجدل بشأن بلاك ووتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).