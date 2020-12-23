التجارة تعلن صرف 500 مليار دينار من مستحقات الفلاحين

2020/12/23 | 22:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، صرف مبلغ 507 مليارات دينار، كدفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمسوقين للحنطة والشلب للموسم الحالي من العام 2020.

وقال وزير التجارة علاء احمد الجبوري في بيان له، اليوم (23 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الصرف سيكون بالاسبوع الحالي والمقبل بعد تحويل اشعارات الصرف للمصارف المحددة و المخولة بصرف مستحقات الفلاحين"، مضيفاً أن "آلية الصرف ستكون باعتماد الكمية و اسبقية التسويق".

وتابع أن "الوزارة على إستعداد لتلبية حاجات الفلاحين والمزارعين والمساهمة بشكل جدي في منحهم استحقاقاتهم المالية من خلال الاجراءات السريعة لدوائر وشركات الوزارة، لاستكمال توزيع المستحقات".

وأشار الجبوري إلى "اهمية الإنتهاء من تسليم الفلاحين مستحقاتهم من الاموال التي وردت إلى وزارة التجارة والتي تشكل نقطة انطلاق التعامل مع مستحقات الفلاحين، لما للفلاح العراقي من قيمة كبيرة يستحق بذل قصارى الجهود لمنحه مستحقاته المالية عن محاصيل الحنطة التي سلمها في الموسم التسويقي".

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