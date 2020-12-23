وزير التجارة يعلن صرف 507 مليارات دينار من مستحقات الفلاحين والمزارعين

2020/12/23 | 22:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير التجارة علاء احمد الجبوري، الأربعاء، اطلاق صرف مبلغ 507 مليارات دينار عراقي، دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمسوقين للحنطة والشلب للموسم الحالي من العام 2020.

وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الصرف سيكون بالاسبوع الحالي والمقبل بعد تحويل اشعارات الصرف للمصارف المحددة و المخولة بصرف مستحقات الفلاحين"، مضيفاً أن "آلية الصرف ستكون باعتماد الكمية و اسبقية التسويق".

وتابع أن "الوزارة على إستعداد لتلبية حاجات الفلاحين والمزارعين والمساهمة بشكل جدي في منحهم استحقاقاتهم المالية من خلال الاجراءات السريعة لدوائر وشركات الوزارة، لاستكمال توزيع المستحقات".

وأشار الجبوري إلى "اهمية الإنتهاء من تسليم الفلاحين مستحقاتهم من الاموال التي وردت إلى وزارة التجارة والتي تشكل نقطة انطلاق التعامل مع مستحقات الفلاحين، لما للفلاح العراقي من قيمة كبيرة يستحق بذل قصارى الجهود لمنحه مستحقاته المالية عن محاصيل الحنطة التي سلمها في الموسم التسويقي".

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