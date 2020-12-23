2020/12/23 | 22:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

خصص الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، حزمة من المساعدات الإضافية إلى لبنان تبلغ قيمتها 100 مليون يورو، وذلك للحد من التداعيات السلبية لانفجار مرفأ بيروت في آب الماضي.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، «أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم مالي إضافي تبلغ قيمته 100 مليون يورو إلى لبنان، وذلك لمعالجة عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي».



وأوضحت المفوضية أن جزء من المساعدات المالية يهدف إلى دعم المجتمع المدني وتحسين الخدمات الأساسية والبنى التحتية المتضرر من الانفجار.



وأشارت بروكسل إلى أن أكثر من 60 مليون يورو من المبلغ الإجمالي، ستقدم من خلال الصّندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، لمساعدة الفئات الأكثر حاجة من اللاجئين السوريين صحيا واجتماعيا، خاصة في مجال الصحة والمساعدة الاجتماعية ودعم المشاريع والشركات الصغيرة.



يذكر أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات طارئة تراوحت بين معدات وفرق طبية وغيرها تبلغ قيمتها 70 مليون يورو، على خلفية انفجار المرفأ الذي هز العاصمة اللبنانية في الصيف الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوربي يرسل «مساعدات إضافية» إلى لبنان بقيمة (100) مليون يورو) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوربي يرسل «مساعدات إضافية» إلى لبنان بقيمة (100) مليون يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).