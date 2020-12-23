2020/12/23 | 22:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة يفوز على الكرخ بهدف وحيد في ختام الجولة العاشرة للدوري الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/23 | 22:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يفوز على الكرخ بهدف وحيد في ختام الجولة العاشرة للدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يفوز على الكرخ بهدف وحيد في ختام الجولة العاشرة للدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).