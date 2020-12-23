نائب عن فتح: سعر صرف الدولار في الموازنة يصل الى 1500 دينار

2020/12/23 | 22:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي للفرات:

سعر الصرف في الموازنة يصل الى 1500 الف دينار للدولار الواحد

لا توجد سياسة اقتصادية واضحة لدى الحكومة والمواطن من حقه ان يتوجس خوفا

المواطن لا يثق بالساسة المالية للدولة

مس الرواتب خطأ كبير ونحن مع التوجه لرواتب الدرجات العليا

تخفيض الرواتب بموازاة رفع الدولار يرهق كاهل الطبقى الوسطى

مناقشة الموازنة في مجلس النواب ليس فيه جذب للحكومة بل ننظر اليها بما يخدم المواطن العراقي

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