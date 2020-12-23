نائب عن فتح: سعر صرف الدولار في الموازنة يصل الى 1500 دينار

سعر الصرف في الموازنة يصل الى 1500 الف دينار للدولار الواحد
لا توجد سياسة اقتصادية واضحة لدى الحكومة والمواطن من حقه ان يتوجس خوفا
المواطن لا يثق بالساسة المالية للدولة
مس الرواتب خطأ كبير ونحن مع التوجه لرواتب الدرجات العليا
تخفيض الرواتب بموازاة رفع الدولار يرهق كاهل الطبقى الوسطى
مناقشة الموازنة في مجلس النواب ليس فيه جذب للحكومة بل ننظر اليها بما يخدم المواطن العراقي
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