رجل يعود إلى الحياة قبل لحظات من دفنه

2020/12/23 | 22:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد أن قاربوا على الانتهاء من إجراءات الدفن وتحضير مراسم الجنازة، فوجئ مشيعون في مدينة هندية باستيقاظ المتوفى وعودته إلى الحياة مرة أخرى قبل دقائق من دفنه.

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