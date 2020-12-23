طالب عراقي يكتشف خطأ علمياً في أحد مصادر التشريح العالمية

2020/12/23 | 22:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكتشف طالب عراقي في جامعة القادسية خطأ علميا في احد مصادر التشريح العالمية.

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