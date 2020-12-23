محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لأول مرة في 4 جلسات

2020/12/23 | 22:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً لأول مرة في 4 جلسات متتالية عند تسوية اليوم الأربعاء، مع هبوط الدولار بعد بيانات اقتصادية.

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