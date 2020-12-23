2020/12/23 | 22:24 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: مسؤولون بارزون في الأمن القومي بحثوا عدة خيارات لردع إيران ووكلائها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/23 | 22:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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