فوز صعب للشرطة على الكرخ بدوري الكرة الممتاز

2020/12/23 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

حقق فريق الشرطة بكرة القدم اليوم الاربعاء (22 كانون الاول 2020) فوزا صعبا على الكرخ وبالهدف الوحيد، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن ختام الجولة العاشرة بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" فريق الشرطة كان الافضل منذ إنطلاق الشوط الاول وسجل له على مهاوي هدف التقدم عند الدقيقة 10، وتغير الحال لدى الكرخ وحاول مرات عديدة الوصول الى مرمى الشرطة الا ان الشوط انتهى بالهدف الوحيد".

واضاف،" وجرى الشوط الثاني بتبادل الادوار في الافضلية الا أن نتيجة الهدف الوحيد إستمرت حتى نهاية اللقاء".

وكانت الجولة العاشرة قد شهدت، فوز نفط الوسط على الحدود،والنجف على الطلبة ، ونفط البصرة على القاسم، وزاخو على الصناعات، ونفط ميسان على النفط، وتعادل الديوانية والكهرباء، والزوراء والامانة، واربيل مع الميناء.

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