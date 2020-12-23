الصحة العراقية تدلي بتصريح جديد بشأن ’’حظر التجوال’’ وتلوح بإجراءات مشددة

2020/12/23 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، سريان قرار غلق المولات والمطاعم ومنع التجمعات دون حظر للتجوال، فيما اشارت إلى إن القرارات الاخيرة يمكن أن تكون أكثر تشدداً، وذلك على خلفية ظهور السلالة الجديدة من كورونا في بريطانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "السلالة الجديدة كانت متوقعة، وكوفيد – 19 جيل جديد من السارس بعد تغير مادته النووية"، مبينا أن "السلالة الجديدة تتمتع بقدرة اكبر على الانتشار، ولكن لا دليل علمي حتى الآن على كونها اخطر من سلالة كورونا الاولى".

وأضاف البدر، أن "وزير الصحة ترأس يوم أمس اجتماعاً مهما ورفع عدة توصيات عرضت على مجلس الوزراء"، مبينا أن "ما اصدره مجلس الوزراء امس هي اجراءات اولية، وربما تصدر قرارات اكثر تشدداً في الفترة المقبلة بحسب الموقف الوبائي".

وتابع، أن "الصحة ووسائل الاعلام اشرت قبل ظهور السلالة الجديدة عدم التزام واضح بالاجرات الوقائية، ونسي قسم كبير من الناس موضوع التباعد الاجتماعي، في وقت مايزال العراق يسجل اصابات ووفيات".

وأشار إلى عدم وجود "دليل علمي على ضعف فيروس كورونا في العراق، ولكن زيادة قدرة التشخيص والعلاج في البلاد ساهمت بتراجع مؤشرات الاصابات بشكل مستمر".

وبخصوص اللقاح المنتظر، قال البدر، إن الصحة أعلنت "بشكل رسمي الاتفاق مع شركة فايزر لتوريد مليون ونصف جرعة بشكل مبدئي قابلة للزيادة، وقد تكون من شركات اخرى".

من جانبه قال مدير دائرة الصحة العامة، د.



رياض عبد الأمير، إن "وزير الصحة أوصى بفرض حظر التجوال ولم تحدث الموافقة من مجلس الوزراء بهدف عدم التأثير على معيشة المواطنين".

وأضاف عبد الامير، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم): "رأينا ان يكون الحظر قبل ميلاد السيد المسيح يوم 25 كانون الاول وما وراء رأس السنة"، مبينا أن "غلق المطاعم والقاعات بدون حظر تام، هو القرار البديل، ويجب ان يكون هناك رقابة على الموضوع من قبل الفرق الصحية".

وأكمل: "لازلنا نرى ان من الافضل فرض حظر جزئي من الساعة 8 مساء لغاية الساعة 6 صباحاً"، مبينا أن "قلقنا من السلالة الثانية لكورونا دفع العراق لاتخاذ قرارات بوقف السفر مع الدول الموبوءة أمس بمجلس الوزراء".

وفي وقت سابق من اليوم، جددت بريطانيا تحذيراتها من خطر السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن "السلالة الجديدة لفيروس كورونا مثيرة للقلق بدرجة كبيرة وسريعة الانتقال".

وأضاف "حالتا الإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس كانتا على اتصال بمصابين قدموا من جنوب إفريقيا ، ونطالب جميع من قاموا بزيارة جنوب إفريقيا في الأسبوعين الأخيرين بأن يعزلوا أنفسهم".

واصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء (22 كانون الأول 2020)، عددا من الإجراءات الوقائية لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وذكر المجلس في بيان انه "شدد في جلسته التي عقدت اليوم، على تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اجتاحت عدة دول في العالم، وتهدد بالخطر".

وتابع "ومن أجل مواجهة هذا النمط الجديد من الفيروس، الذي يتميز بسرعة الانتقال والانتشار، وتجنب تفشيه في البلاد، وبناءً على ما جاء في تقرير وزارة الصحة، وما تضمنه من تحذيرات من المخاطر التي قد تنجم من انتشار الفيروس، اتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات الوقائية :

1- حث المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الاخرى.

2- منع السفر الى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا)، وكذلك منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولايسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.

3- قيام وزارة المالية بتأمين الدفعة الاولى والبالغ مقدارها (3001050) دولار، لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الاجمالية للقاح والبالغ مقدارها (15005250) دولار.

4- التأكيد على وزارة التربية والمحافظين في المحافظات كافة بعدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام المدارس، خصوصا المدارس الأهلية، بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بهذا الخصوص.

5- التأكيد على وزارة التربية للايعاز لمديريات التربية في المحافظات كافة للتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة، لفحص الطلاب والكوادر ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحد من انتشار المرض، وكذلك التأكيد على جميع الوزارات ودوائر الدولة للالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتقال المرض ومنع دخول أي موظف أو مراجع لدوائر الدولة بدون ارتداء الكمامة.

6- غلق المرافق الاجتماعية ( المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة اسبوعين بدءا من 24/12/2020.

7- غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة".

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