2020/12/23 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير التجارة علاء احمد الجبوري، الأربعاء، صرف مبلغ 507 مليار دينار عراقي، كدفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمسوّقين للحنطة والشلب للموسم الحالي من العام 2020. وقال الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الصرف سيكون خلال الأسبوع الحالي والمقبل بعد تحويل إشعارات الصرف للمصارف المحددة والمخولة بصرف مستحقات الفلاحين”، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن صرف مبلغ 507 مليار دينار عراقي من مستحقات الفلاحين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن صرف مبلغ 507 مليار دينار عراقي من مستحقات الفلاحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).